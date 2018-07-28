СМИ: Эрдоган может в сентябре посетить Германию

28 июля 2018 07:10 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию с государственным визитом, сообщают российские СМИ со ссылкой на издание Bild.

По сведениям источников издания, первый с 2014 года визит Эрдогана в Берлин может состояться в сентябре. Это станет также его первой поездкой в ФРГ в должности президента.

Сообщается, что в программе готовящегося визита — встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером, а также официальный банкет.

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