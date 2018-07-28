Чавушоглу провел телефонный разговор с американским коллегой

28 июля 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео. Об этом в субботу сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе главы МИД Турции. Подробности разговора не разглашаются.

Санкции США против Турции

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее о возможности введения санкций заявил вице-президент США Майк Пенс.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил в среду перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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