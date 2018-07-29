Турция не отступит в вопросе с арестом американского пастора - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не изменит свою позицию касательно ареста американсокго пастора Эндрю Брансона. Об этом, как передают турецкие СМИ, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что видит в угрозах со стороны США "психологическую войну". "Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что США не должны забывать, что могут потерять близкого союзника.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил в среду перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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