Основные события июля 2018 года в Турции

Руфиз Хафизоглу

Июль 2018 года можно считать для Турции одним из относительно спокойных месяцев в этом году. Основные события июля - инаугурация президента Эрдогана, объявление состава нового Кабинета министров, а также обострение отношений с США из-за осужденного в Турции американского священника.



Какие же важные события произошли в июле 2018 года в Турции?



США планируют разместить в Турции управляемые ядерные бомбы B61-12

США планируют разместить в Турции управляемые ядерные бомбы B61-12, и для обсуждения данного вопроса американская делегация должна была посетить Анкару в начале июля. Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытания управляемой ядерной бомбы B61-12. Они проводились 9 июня на полигоне Тонопа на территории штата Невада. В ходе испытаний бомба без ядерного заряда сбрасывалась с бомбардировщика B-2 Spirit.



Турция снижает зависимость от импорта продукции оборонной промышленности

Доля отечественного производства в турецкой оборонной промышленности составляет 60 процентов. Об этом сообщил Trend источник в правительстве Турции. По словам собеседника агентства, за последние 16 лет Турция смогла снизить свою зависимость от импорта продукции оборонной промышленности с 80 до 40 процентов. «Цель Турции – довести к 2023 года долю производства национальной оборонной промышленности как минимум до 80 процентов», - сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, Турция также экспортирует продукцию национальной оборонной промышленности в ряд стран мира.

По его словам, в настоящее время экспорт продукции оборонной промышленности Турции превышает 160 миллиардов долларов. За последние годы страна инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

В Турции не исключают введения смертной казни в отношении педофилов

Пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал заявил, что в Турции рассматривается вопрос введения смертной казни, а также кастрации педофилов. Унал отметил, что защита детей в Турции будет обеспечена на высшем уровне.

Он отметил, что этот вопрос в очередной раз будет обсуждаться в парламенте Турции.

В случае принятия закона о кастрации педофилов в Турции им также грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

В Турции создан новый госорган для регулирования сферы атомной энергетики

В Турции создан новый госорган для регулирования сферы атомной энергетики, штат которого будет состоять из 199 работников. В том числе, в новом госоргане будут работать 116 специалистов по ядерным технологиями, госорган будет регулировать работу атомных электростанций в Турции.

В начале апреля 2018 года в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО «Аккую Нуклеар». Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.



В Турции состоялась инаугурация президента Эрдогана

Девятого июля в Турции состоялась инаугурация президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой приняли участие главы государств и правительств ряда стран. От Азербайджана в церемонии инаугурации принимал участие премьер-министр Новруз Мамедов.

Четвертого июля Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщения YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.



В Турции задержан Аднан Октар, более известный как Харун Яхья

Через два дня после инаугурации президента Эрдогана полиция Турции провела крупную операцию по задержанию Аднана Октара, который более известен как Харун Яхья. Наряду с Октаром также задержаны 235 его сторонников.

Октар обвиняется в отмывании грязных денег, участии в организованной преступности, шпионаже, а также в домогательствах. Все имущество, компании и телеканалы Октара были конфискованы.



Генштаб Турции будет объединен с минобороны

Турция в последние годы ведет активные реформы в разных направлениях, в том числе в военной сфере. Одной из реформ является объединение Генштаба с министерством обороны. По словам президента Эрдогана, данный вопрос был вынесен на повестку еще в 2014 году. Глава государства отметил, что неправильно, что в такой сильной стране, как Турция, существуют две разные структуры, отвечающие за сферу обороны. «Объединение Генштаба Турции с минобороны еще больше усилит страну», - сказал Эрдоган.



Турция будет поставлять Катару БТР Yörük

Турецкая военная компания Nurol Makina начала подготовку к серийному производству легкого бронетранспортера Yörük 4x4. Первая бронемашина в базовой комплектации уже сошла с конвейера предприятия. Комплектация БТР будет меняться в зависимости от требований заказчиков. Уже подготовлены несколько модификаций Yörük 4x4 для поставок в Катар.

При разработке БТР Yörük компания Nurol Makina основывалась на опыте создания бронеавтомобиля Ejder Yalçın 4x4, успешно зарекомендовавшего себя в 10 странах мира.



Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения

Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.



Анкара не присоединяется к антииранским санкциям

Турция не намерена ради США прекращать отношения с Ираном и присоединяться к антииранским санкциям, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция считает, что санкции против Ирана неприемлемы, отметил Эрдоган. «Иран для нас является одним из важных стратегических партнеров», - сказал президент Турции.

Он подчеркнул высокий уровень отношений Турции и Ирана, отметив, что так будет и впредь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Анкара ответила на угрозы США

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" - написал Трамп в Twitter.

В администрации президента Турции сказали Trend ранее, что угрозами в адрес Турции США ничего не добьются. В администрации отметили, что Турция является демократической страной и требует от США уважения к ее законам.

Было отмечено также, что США до сих пор не предприняли шагов для экстрадиции главаря террористической организации «FETO» Фетхуллаха Гюлена.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил ранее перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

Оппозиционные партии Турции на грани раскола

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) проведет внеочередной съезд для выборов нового лидера. Съезд пройдет в течение ближайших 45 дней. После парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции 24 июня, ряд членов CHP обвинил лидера партии Кемаля Кылычдароглу в безуспешной политике и потребовал от него оставить должность в пользу Мухаррема Инджи, кандидатура которого была выдвинута ранее на пост президента страны.

30 июля другая оппозиционная партия Турции - İYİ Parti объявила о проведении внеочередного съезда для выборов лидера. После парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции 24 июня, ряд членов İYİ Parti обвинил лидера партии Мэраль Акшенер в безуспешной политике. Съезд İYİ Parti состоится 12 августа этого года.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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