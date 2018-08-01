США ввели санкции в отношении двух турецких министров

Министерство финансов США ввело санкции против глав турецких Минюста и МВД из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, эти чиновники играли ведущую роль в задержании и аресте пастора. Сандерс отметила, что все находящиеся в юрисдикции США счета и активы министров заморожены.

Напомним, что суд в турецкой провинции Измир постановил перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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