Турецкая делегация встретится в США с американскими коллегами

БАКУ /Trend/ - Турецкая делегация во глава с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в среду проведет первую встречу с американскими коллегами в США, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В делегацию будут входить представители МИД, МВД, министерства финансов и министерства юстиции Турции.

Стороны обсудят существующие проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Отметим, что ранее Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по поводу санкций США.

Согласно информации, власти Турции и США выразили готовность развивать дипломатические отношения и решать сложившиеся проблемы между двумя странами.

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