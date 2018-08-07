Турецкая делегация встретится в США с американскими коллегами

7 августа 2018 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая делегация во глава с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в среду проведет первую встречу с американскими коллегами в США, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В делегацию будут входить представители МИД, МВД, министерства финансов и министерства юстиции Турции.

Стороны обсудят существующие проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Отметим, что ранее Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по поводу санкций США.

Согласно информации, власти Турции и США выразили готовность развивать дипломатические отношения и решать сложившиеся проблемы между двумя странами.

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