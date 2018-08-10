Российская туристка умерла в отеле на Кипре

Согласно данным полиции, в среду вечером мать и дочь пошли спать, но на следующий день женщина не просыпалась до полудня. Увидев бесчувственное тело матери, девушка обратилась в администрацию гостиницы, которая вызвала полицию и скорую помощь. В больнице подтвердили смерть туристки, сообщает издание.

Сейчас устанавливаются точные причины смерти, говорится в сообщении.

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