Российская туристка умерла в отеле на Кипре

10 августа 2018 10:48 (UTC+04:00)

Туристка из России скончалась в своём номере в отеле в городе Пафос на Кипре, сообщает издание "Филелефтерос", передает РИА Новости.

По его информации, 44-летняя женщина умерла во сне, о ее смерти сообщила 19-летняя дочь.

Полиция исключает возможность какого-либо преступления, пишет газета.