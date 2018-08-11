Эрдоган заявил, что Турция будет противостоять угрозам со стороны США

11 августа 2018 16:42 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет противостоять угрозам со стороны США на фоне дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями, сообщает агентство Анадолу. Оь этом пишет РИА Новости.

"Мы будем действовать согласно праву, но что касается их угроз, то пусть не обижаются. Мы встанем с того места, где упали, мой народ стоит на ногах… Обращаюсь к США — жаль, вы меняете своего стратегического партнера по НАТО на какого-то пастора", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Унье.

Турецкий лидер добавил, что "Турции угрожают, но от нашей нации невозможно добиться чего-либо путём угроз".

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе, из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган заявил, что действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей
Турция 09:53
Общественное мнение в Турции целиком и полностью на стороне Азербайджана - грузинский эксперт
Политика 5 июня 15:42
Россия предоставила Турции скидку на газ, заявил Эрдоган
Энергетика 27 мая 08:06
Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и Ирак
Турция 31 марта 01:13
Турция не забыла и никогда не забудет Ходжалинскую трагедию - Эрдоган
Политика 20 февраля 14:08
Эрдоган предостерег нефтегазовые компании от "ошибок" на шельфе Кипра
Турция 13 февраля 14:08
Лента новостей
Долларизация депозитов физлиц в Казахстане достигла минимального уровня
Бизнес 17:18
В Узбекистане создано почти 30 тыс. новых малых предприятий
Бизнес 17:02
Мне помогает, когда зрители поддерживают – азербайджанская гимнастка Захра Пашаева
Общество 16:59
Как Цой отметил день рождения в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 16:46
Транзит грузов через Азербайджан привлекателен для Баку, Москвы и Тбилиси - эксперт
Точка зрения 16:44
МЧС о последствиях ливней в северо-западных районах Азербайджана
Происшествия 16:38
Гимнастика в Азербайджане стремительно развивается – зрительница
Общество 16:11
На бакинском пляже прошел субботник (ФОТО)
Общество 16:04
Александр Маршал выступил в Баку с имплантом в позвоночнике (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:54