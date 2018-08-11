Турция перейдет на расчеты в нацвалюте в торговле с партнерами - Эрдоган

11 августа 2018 20:16 (UTC+04:00)

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина. Об этом, как собщают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, отметил Эрдоган.

«Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары", - сказал Эрдоган.

По его словам, любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это.

Турция поставила перед собой амбициозные цели и уверенно движется к их достижению. Турция устойчива к любым потрясениям и угрозам, отметил президент Турции.

"Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом. Открыто заявляю об этом. Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку", - сказал Эрдоган.

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