Никто не вправе угрожать Турции и турецкому народу - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости попыток говорить с Турцией на языке угроз, сообщают турецкие СМИ.

"Никто, ни одно государство либо рейтинговое агентство не вправе угрожать Турции и турецкому народу", - заявил турецкий лидер.

Глава турецкого государства также подчеркнул бесперспективность попыток экономического давления на Турцию.

"Мы справимся и с операцией, осуществляемой против нашей экономики посредством валютного курса", - сказал Эрдоган.

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