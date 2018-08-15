В Турции заявили, что действия США повышают спрос на торговлю в нацвалютах

Турция обсуждает переход в торговле на национальные валюты с Россией, Китаем, другими странами, спрос на это повышается из-за действий США, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

"Мы обсуждаем переход на нацвалюты не только с РФ и Китаем, но и с другими странами. Это не только запрос Турции. В других странах наблюдается реакция на атаки со стороны США, многие выступают против давления доллара как средства политического и экономического принуждения, и мы видим, что спрос на расчеты в нацвалютах между разными странами повышается", - сказал Калын журналистам.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана. Введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

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