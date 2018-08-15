Эрдоган и Меркель обсудили экономические отношения

15 августа 2018 18:27 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду.

"При сегодняшней беседе по телефону Тайип Эрдоган и Ангела Меркель обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, прежде всего, ситуацию в Сирии. Оба лидера коснулись предстоящего визита нашего президента в конце сентября в Берлин. Они договорились о встрече министров финансов Турции и Германии, которая состоится в ближайшие дни. В ходе разговора канцлер Меркель подчеркнула, что сильная экономика Турции важна и с точки зрения Германии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Германией и договорились продолжить взаимные визиты и контакты.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

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