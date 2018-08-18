Эрдоган заявил о намерении продолжить антитеррористические операции в Сирии и Ираке

18 августа 2018 16:28 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении проводить антитеррористические операции в соседних Сирии и Ираке. Об этом он заявил на VI съезде Партии справедливости и развития в Анкаре, передает ТАСС.

"Мы решительно настроены устранить в Сирии и Ираке угрозы, которые исходят в адрес нашей страны. Мы сделаем вдоль наших границ, от Суруча до Джизре, то же самое, что сделали ранее в Джераблусе, Эль-Бабе и Африне", - сказал он.

Напомним, что 20 января текущего года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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