Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос

20 августа 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре попыткой явной попыткой создать хаос.

"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Это является откровенной попыткой посеять хаос", - написал Ибрагим Калын в понедельник на своей странице в Twitter.

Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.

Отметим, что сегодня неизвестные обстреляли здание американского посольства в Анкаре.

Согласно информации, инцидент произошел около 05:00 по местному времени, стрельба велась из белого автомобиля. В результате cтрельбы никто не пострадал.

Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Турция в ближайшие дни проведут переговоры по Сирии
Россия 14:51
Болтон: одна из важнейших задач США - не допустить появления ядерной бомбы у Ирана
США 13:36
Представители РФ, Ирана и Турции встретятся с де Мистурой
Россия 12:34
Турция и Катар подписали своповое соглашение в рамках инвестпроекта на $15 млрд
Бизнес 12:31
Турция и Узбекистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 11:31
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Турция 09:05
Лента новостей
Россия и Турция в ближайшие дни проведут переговоры по Сирии
Россия 14:51
Здравствуй, Россия!: представители молодежи Азербайджана отправились в Москву и Казань (ФОТО)
Культура 14:47
В северном регионе Туркменистана построен нефтяной терминал
Энергетика 14:47
Завтра в Азербайджане будет до 33 градусов тепла
Общество 14:38
КТК объявил тендер на поставку кабельной продукции
Тендеры 14:27
Индия проведет первый полет истребителя пятого поколения в 2032 году
Другие страны 14:24
Узбекистан и Россия создадут совместные бизнес-инкубаторы
Бизнес 14:16
Китай предложил АСЕАН совместные учения в Южно-Китайском море
Китай 14:00
Болтон: одна из важнейших задач США - не допустить появления ядерной бомбы у Ирана
США 13:36