Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре попыткой явной попыткой создать хаос.

"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Это является откровенной попыткой посеять хаос", - написал Ибрагим Калын в понедельник на своей странице в Twitter.

Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.

Отметим, что сегодня неизвестные обстреляли здание американского посольства в Анкаре.

Согласно информации, инцидент произошел около 05:00 по местному времени, стрельба велась из белого автомобиля. В результате cтрельбы никто не пострадал.

Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.

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