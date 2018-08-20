В Турции задержали подозреваемого в обстреле посольства США

20 августа 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкие власти задержали человека, подозреваемого в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

Отметим, что инцидент произошел около 5:00 по местному времени. Стрельба велась из белого автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал случившееся попыткой посеять хаос.

Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.

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