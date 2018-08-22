250 тыс. сирийцев могут направиться в Турцию в случае начала боевых действий в Идлибе

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 250 000 сирийцев могут направиться в Турцию из Идлиба, если Дамаск начнет военную операцию в своей северо-западной провинции, сообщают турецкие СМИ.

Турецкая разведка предупредила, что более 250 000 сирийцев могут попытаться въехать в Турцию, если сирийская армия переедет в Идлиб, и рекомендует властям держать их в безопасных зонах Сирии вблиз турецкой границы. Также сообщается, что рекомендуется тщательно проверить происхождение всех сирийских беженцев, пытающихся въехать в Турцию, чтобы убедиться, что они не имеют связи с террористическими группами в Идлибе.

Отметим, Турецкая армия развернула в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 10 наблюдательных пунктов турецкой армии в Идлибе уже действуют, оставшиеся два, предусмотренные заключенными в Астане соглашениями, будут созданы в течение ближайшей недели.

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