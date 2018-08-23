Турция предпримет ответные шаги на санкции США

23 августа 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция предпримет ответные шаги, на введенные со стороны США незаконные санкции, сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Калына, поддержка Турции со стороны ряда стран еще раз доказывает, что Анкара не одинока.

«Турция будет защищать свои экономические интересы на мировой арене», - сказал пресс-секретарь.

По словам Калына, Турция сильное государство, и экономические санкции и все иные попытки развалить национальную валюту оказались безуспешными.

Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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