Лавров и Чавушоглу обсудят в Москве Идлиб и сирийских беженцев

24 августа 2018 05:21 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проведут в пятницу переговоры в Москве, передает ТАСС.

Собеседники виделись десять дней назад в Анкаре на полях совещания турецких послов и постпредов при международных организациях, приглашение на такого рода мероприятие произошло впервые в практике двусторонних отношений.

Главы МИД во многом продолжат сегодня начатый в столице Турции диалог, повестка дня включает широкий круг вопросов: ситуацию в Идлибе и возвращение сирийских беженцев, предстоящие контакты на высшем уровне, совместные энергетические и экономические проекты, в том числе в свете взаимных расчетов в национальных валютах.

Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, особое внимание планируется уделить проблематике сирийского урегулирования, поиску путей политического решения конфликта. "Министры также предметно обсудят ход реализации стратегически важных для России и Турции проектов в политической и торгово-экономической сферах", - сообщила Захарова.

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