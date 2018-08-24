Владимир Путин примет главу МИД Турции

24 августа 2018 15:00 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 августа встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У президента сегодня запланировано еще несколько рабочих встреч и совещаний и кроме того он примет у себя в Кремле министра иностранных дел Турции Чавушоглу, министра обороны Акара и их российских коллег Лаврова и Шойгу", - рассказал представитель Кремля.

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