Владимир Путин примет главу МИД Турции

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 августа встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У президента сегодня запланировано еще несколько рабочих встреч и совещаний и кроме того он примет у себя в Кремле министра иностранных дел Турции Чавушоглу, министра обороны Акара и их российских коллег Лаврова и Шойгу", - рассказал представитель Кремля.

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