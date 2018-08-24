Военная операция в Идлибе может навредить доверию Турции и России по Сирии - МИД Турции

Проведение военной операции в Идлибе по уничтожению террористов может спровоцировать поток беженцев и навредить доверию Турции и России по Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Наша задача заключается в том, чтобы устранить обеспокоенности российских коллег и ликвидировать террористов, которые орудуют в этом регионе, - отметил он. - Мы можем работать вместе, но, устраняя, ликвидируя эти радикальные группы, мы можем создать угрозу жизни гражданских лиц. Это может спровоцировать поток беженцев, драму, человеческую катастрофу, и, конечно, это навредит и тому доверию, которое сформировалось между Россией и Турцией по сирийской проблематике, и будет подорван авторитет наших стран. Поэтому нам необходимо работать над тем, чтобы сохранить то, что мы сделали, и думать, какие усилия можно еще предпринять в этой связи".

Глава МИД Турции напомнил, что "Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата". "Здесь находятся порядка 3 млн гражданских лиц, - продолжил он. - При открытии гуманитарных коридоров в Алеппо, Хомсе и других городах, к сожалению, наряду с гражданскими лицами регион наводнили также вооруженные боевики. Наши наблюдательные посты все это, разумеется, фиксируют".

"Сейчас в Турции находятся порядка 3 млн сирийских беженцев, и на их содержание расходуются огромные средства, - обратил внимание Чавушоглу. - Для всех важно ликвидировать радикальные элементы, радикальные группировки и боевиков, потому что они представляют угрозу национальной безопасности. Это важно в том числе и для России, и для Запада, но работу по размежеванию террористов и гражданских лиц необходимо проводить четко и выверенно".

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