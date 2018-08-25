Решимость народа Турции гарантирует успех при нападениях на экономику - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Решимость турецкого народа - главная гарантия успеха при нападениях на экономику Турции. Об этом сказал президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, сообщают в субботу турецкие СМИ.

"Самым важным залогом нашего успеха во времена атак на нашу экономику является твердость и решимость нашего народа", - отмечается в заявлении президента Турции.

Эрдоган также добавил, что несмотря на многочисленные атаки на Турцию, как внутренние, так и внешние, нация смогла выстоять благодаря приверженности духу победы при Малазгирте.

Отношения Турции и США обострились в связи с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры.

Эрдоган ранее заявлял, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

В 1071 году турки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана нанесли при городе Малазгирт поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Эта битва - решающее сражение византийцев с сельджуками, ускорила установление турецкого господства в Малой Азии.

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