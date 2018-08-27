МВД Турции сообщил о ликвидации свыше 20 террористов

27 августа 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операций, проводимых против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на территории Турции на прошлой неделе были ликвидированы 26 террористов, говорится в сообщении МВД Турции, распространённом в понедельник.

Среди ликвидированных террористов были пять особо опасных, которые принимали участие в планировании нападений на воинские части в Турции.

«Операции по ликвидации террористов проводились в юго-восточных провинциях страны», - говорится в сообщении МВД Турции.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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