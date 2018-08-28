Эрдоган и Мэй обсудили двустороннее сотрудничество

28 августа 2018 00:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщают турецкие СМИ.

Стороны обсудили экономические и торговые отношения Турции и Великобритании, а также взаимные инвестиции.

Эрдоган и Мэй подчеркнули важное значение развития двусторонних экономических и торговых отношений.

Собеседники также пришли к договоренности по вопросу встречи министра казначейства и финансов Турции Берата Албайрака и его британского коллеги, которая состоится в ближайшее время.

Кроме того, президент Турции и премьер Великобритании обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.

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