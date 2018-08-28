Эрдоган и Мэй обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщают турецкие СМИ.
Стороны обсудили экономические и торговые отношения Турции и Великобритании, а также взаимные инвестиции.
Эрдоган и Мэй подчеркнули важное значение развития двусторонних экономических и торговых отношений.
Собеседники также пришли к договоренности по вопросу встречи министра казначейства и финансов Турции Берата Албайрака и его британского коллеги, которая состоится в ближайшее время.
Кроме того, президент Турции и премьер Великобритании обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.