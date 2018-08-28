Госуправление по водным ресурсам Турции закупает химпродукты

28 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Botas объявила тендер на обслуживание нефтепровода
Тендеры 30 июля 17:04
Турецкий муниципалитет объявил тендер на закупку топлива
Турция 30 июля 09:20
Минобороны Турции объявило тендер
Тендеры 30 июля 09:17
Botas объявила тендер на строительство газопровода
Тендеры 28 июля 14:08
Генеральный директорат Турции по управлению автодорогами объявляет тендер
Тендеры 28 июля 12:02
Мэрия Стамбула объявила тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 27 июля 20:18
Лента новостей
Президент Узбекистана посетит Таджикистан с рабочим визитом.
Таджикистан 16:46
ООО «Azalternativenerji» огласило объемы выработки электроэнергии в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 16:37
Де Мистура предложил провести следующую встречу "малой группы" по Сирии 14 сентября
В мире 16:34
Возрос совокупный капитал зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний
Бизнес 16:32
Атырауская область лидирует по инвестициям в строительный сектор Казахстана
Казахстан 16:32
Из Гималаи в Баку: как Нелли и Саймон искали мифическое существо (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 16:30
В Турции перевернулся бронетранспортёр - есть погибшие
Турция 16:21
ООО Azercell поддержало летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
ИКТ 16:18
Азербайджанский музей ковра получил "глас народа" от TripAdvisor
Культура 16:18