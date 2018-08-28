Отношения Турции и России не являются альтернативой отношениям Анкары и Вашингтона – МИД Турции

28 августа 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и России не являются альтернативой отношениям между Анкарой и Вашингтоном, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По его словам, не секрет, что между США и Турцией в настоящее время существуют реальные проблемы.

Чавушоглу также отметил, что Анкара, как и ранее, выступает за нормализацию отношений, и уверена, что все проблемы можно решить путем диалога.

«США должны понять, что добиться каких-либо результатов путем угроз невозможно», - сказал он.

Касательно закупки российских ЗРК С-400 Чавушоглу сказал, что это является для Турции необходимостью.

«В свое время США отказались от продажи американских ЗРК», - сказал он.

Накануне американские и турецкие дипломаты провели переговоры по нормализации отношений, а также обсудили вопрос закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 со стороны Турции.

О других деталях встречи не сообщалось.

Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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