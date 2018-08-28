Отношения Турции и России не являются альтернативой отношениям Анкары и Вашингтона – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и России не являются альтернативой отношениям между Анкарой и Вашингтоном, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.
По его словам, не секрет, что между США и Турцией в настоящее время существуют реальные проблемы.
Чавушоглу также отметил, что Анкара, как и ранее, выступает за нормализацию отношений, и уверена, что все проблемы можно решить путем диалога.
«США должны понять, что добиться каких-либо результатов путем угроз невозможно», - сказал он.
Касательно закупки российских ЗРК С-400 Чавушоглу сказал, что это является для Турции необходимостью.
«В свое время США отказались от продажи американских ЗРК», - сказал он.
Накануне американские и турецкие дипломаты провели переговоры по нормализации отношений, а также обсудили вопрос закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 со стороны Турции.
О других деталях встречи не сообщалось.
Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.
После чего президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.