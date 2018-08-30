Генштаб Турции сообщил о продолжении военных операций на севере Ирака

30 августа 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военные операции ВВС Турции на севере Ирака успешно продолжаются. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в четверг.

Отмечается, что в рамках операций были уничтожены девять террористов.

«Операции проводились в районе Гара на севере Ирака», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт Турции с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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