Турция достаточно сильна, чтобы противостоять любым попыткам давления извне - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Сегодня Турция достаточно сильна, чтобы противостоять любым попыткам давления извне. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Каких-нибудь четверть века назад с помощью операций стоимостью в 3-5 млрд долларов в Турции возможно было вызвать глубокий экономический кризис. Сегодня против нас проводится операция, которая стоит в 10-20 раз дороже, но это не ввергает нас в экономический коллапс, как того ожидают. Так будет и впредь", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что в прошлом была Турция, которую можно было легко зажать в угол политически и дипломатически, Турция, которая была подвержена ветрам из Европы и Америки.

"Сегодня же, несмотря на ежедневно озвучиваемые антитурецкие заявления, провокационные рейтинги, присуждаемые известными кредитными рейтинговыми агентствами на основе виртуальных прогнозов, мы живем в Турции, которая уверенно движется по своему пути", - сказал Эрдоган.

Коснувшись усилий Анкары по борьбе с международным терроризмом Эрдоган напомнил, что Турции удалось разрушить террористический коридор, который определенные силы пытались создать на турецко-сирийской границе.

Кроме того, отметил президент, ВС Турции ведут успешную борьбу с террористами, действующими на севере Ирака.

По словам Эрдогана, Анкара взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

"Мы ведем переговоры с американцами по Мюнбичу, ищем пути его освобождения от террористов. Кроме того, мы ведем совместную работу с иранцами и русскими с тем, чтобы избежать повторения в Идлибе трагедии, которая произошла в Алеппо", - сказал глава турецкого государства.

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