Сирийские беженцы стали покидать Турцию

БАКУ /Trend/ - Сирийские беженцы начинают покидать Турцию, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщается, что в течение текущего дня Турцию покинули свыше 200 сирийских беженцев.
Согласно данным СМИ, сирийские беженцы в основном возвращаются на освобождённые ВС Турции территории в сирийском районе Африн.
Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.
24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
Напомним, что в настоящее время в Турции находится свыше 3,5 миллиона сирийских беженцев.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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