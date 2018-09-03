Сирийские беженцы стали покидать Турцию

БАКУ /Trend/ - Сирийские беженцы начинают покидать Турцию, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в течение текущего дня Турцию покинули свыше 200 сирийских беженцев.

Согласно данным СМИ, сирийские беженцы в основном возвращаются на освобождённые ВС Турции территории в сирийском районе Африн.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Напомним, что в настоящее время в Турции находится свыше 3,5 миллиона сирийских беженцев.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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