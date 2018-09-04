Турция в ожидании нового потока сирийских беженцев - СМИ

БАКУ /Trend/ - Возобновление военных операций в сирийском Идлибе может привести к новой волне сирийских беженцев в Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ВС Турции и пограничная служба страны приведены в полную готовность для приема нового потока беженцев, число которых может достичь полутора миллиона человек. Напомним, что в настоящее время в Турции находится свыше 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Отметим, что Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. "В Идлибе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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