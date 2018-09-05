Эрдоган: Угрозы США из-за ареста пастора не соответствует принципам альянса с Турцией

5 сентября 2018 08:02 (UTC+04:00)

Угрозы Вашингтона в адрес Анкары в связи с арестом пастора Эндрю Брансона не соответствует принципам альянса между США и Турцией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Кыргызстана, передает ТАСС.

"Мы не можем удовлетворить требования, когда они выходят за рамки юридического процесса. Турция является государством с верховенством закона. И все будет сделано в соответствии с законом. Угрозы со стороны США не соответствуют принципам альянса между Турцией и США", - отметил он, добавив, что две страны являются давними членами НАТО.

По словам Эрдогана, США "без достаточных оснований действуют против Турции и угрожают ей". Президент также добавил, что США "не смогли предоставить достаточную поддержку для Турции даже в вопросе необходимой закупки вооружения".

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