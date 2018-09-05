ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака

5 сентября 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду.

Согласно информации, в ходе операции, проведённой накануне против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), в районе Зап и Какурк были уничтожены склады с боеприпасами.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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