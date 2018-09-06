Маас: Турция – крупный сосед и важный партнер Германии

6 сентября 2018 07:07 (UTC+04:00)

Турция и Германия разделяют сильную волю к укреплению двусторонних отношений, заявил в среду министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передаёт агентство Синьхуа.

В серии твитов, опережающих его встречи в Турции, Хайко Маас назвал Турцию «крупным соседом и важным партнером Германии».

«У нас есть сильная воля к дальнейшему улучшению наших отношений», - написал Маас в социальноц сети Twitter.

Упоминая о обеспокоенности Германии по поводу «некоторых событий, особенно прав человека» в стране, Маас сказал, что этот вопрос будет затронут в ходе встреч.

«Следует отметить: наши гуманитарные отношения с Турцией настолько интенсивны, что мы должны продолжать работать, чтобы улучшить наши отношения», добавил он.

За последние два года политические отношения между Анкарой и Берлином понесли неудачи, но в последние месяцы обе стороны предприняли шаги по улучшению связей.

В рамках своего визита Маас встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом.

После переговоров на высоком уровне в Анкаре министр иностранных дел Германии планирует посетить Стамбул в четверг, где он примет участие в церемонии вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы отметить 150-летие Немецкой школы Стамбула.

Двухдневная поездка в Турцию Мааса предваряет визит Эрдогана в Берлин 28-29 сентября.

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