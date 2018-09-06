МИД Турции осудил теракт в Кабуле

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осуждает теракт в Кабуле. Об этом говорится в сообщении МИД страны, распространенном в четверг.

В сообщении говорится, что Турция соболезнует родным и близким погибших в результате кровавого теракта в Кабуле и всему народу Афганистана.

Напомним, что на западе Кабула прогремели два взрыва, в результате которых погибли 25 человек и 95 - получили ранения.

Первый взрыв произошел в среду во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел неподалеку от первого.

Также сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за оба взрыва.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.