МИД Турции осудил теракт в Кабуле

6 сентября 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осуждает теракт в Кабуле. Об этом говорится в сообщении МИД страны, распространенном в четверг.

В сообщении говорится, что Турция соболезнует родным и близким погибших в результате кровавого теракта в Кабуле и всему народу Афганистана.

Напомним, что на западе Кабула прогремели два взрыва, в результате которых погибли 25 человек и 95 - получили ранения.

Первый взрыв произошел в среду во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел неподалеку от первого.

Также сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за оба взрыва.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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