БАКУ /Trend/ - В Тегеране началась встреча президентов Турции и Ирана - Реджепа Тайиипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
После встречи с Рухани ожидается двусторонняя встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
Согласно информации, президент Турции также проведет встречу с Верховным лидером Ирана.
Напомним, что сегодня президенты Турции, Ирана и России проведут трёхстороннюю встречу, в ходе которой будет обсуждена ситуация в сирийском Идлибе.
Отметим, что Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В Идлибе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.