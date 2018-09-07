В Тегеране началась встреча президентов Турции и Ирана

7 сентября 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Тегеране началась встреча президентов Турции и Ирана - Реджепа Тайиипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

После встречи с Рухани ожидается двусторонняя встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информации, президент Турции также проведет встречу с Верховным лидером Ирана.

Напомним, что сегодня президенты Турции, Ирана и России проведут трёхстороннюю встречу, в ходе которой будет обсуждена ситуация в сирийском Идлибе.

Отметим, что Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В Идлибе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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