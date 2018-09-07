Назначен посол Турции в Нидерландах – МИД

7 сентября 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначен посол Турции в Нидерландах, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Новым послом в Нидерландах стал Шабан Дишли.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о нормализации отношений с Нидерландами.

По словам главы МИД, нормализация отношений служит интересам двух стран.

Чавушоглу также отметил, что в ближайшее время Анкара назначит своего посла в Нидерланды.

Отметим, что в июле сообщалось о том, что Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, после чего глава МИД Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе беседы министры договорились о нормализации дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом по сирийскому урегулированию
Россия 14:49
Путин прибыл в Тегеран на саммит России, Турции и Ирана
Россия 13:31
Россия отправит в Турцию комплексы С-400 в середине 2019 года
Россия 04:30
Турция откроет посольство в Парагвае
Турция 6 сентября 23:15
В Турции потерпел крушение вертолет
Турция 6 сентября 18:55
В ходе совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018» проводятся полеты для изучения местности
Общество 6 сентября 18:30
Лента новостей
Медведев проводит встречу с премьером Узбекистана перед заседанием межправкомиссии
Россия 15:33
В Азербайджане предлагается усилить устойчивость совместных предприятий (Эксклюзив)
Бизнес 15:21
На одном из центральных проспектов в Баку будут идти ремонтные работы
Общество 15:18
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 15:09
Узбекский бизнес может начать торговлю на малайзийской онлайн-платформе
Узбекистан 15:02
Азербайджанские ковры в работах всемирно известных художников
Культура 14:55
Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом по сирийскому урегулированию
Россия 14:49
Более 180 казахстанских компаний будут поставлять свою продукцию в Китай
Казахстан 14:42
Цены на дизтопливо снизятся в Казахстане в ближайшие месяцы
Энергетика 14:41