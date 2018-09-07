Назначен посол Турции в Нидерландах – МИД

БАКУ /Trend/ - Назначен посол Турции в Нидерландах, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Новым послом в Нидерландах стал Шабан Дишли.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о нормализации отношений с Нидерландами.

По словам главы МИД, нормализация отношений служит интересам двух стран.

Чавушоглу также отметил, что в ближайшее время Анкара назначит своего посла в Нидерланды.

Отметим, что в июле сообщалось о том, что Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, после чего глава МИД Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе беседы министры договорились о нормализации дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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