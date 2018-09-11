Эрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб

По словам турецкого лидера, Башар Асад намерен нанести удар по сирийской провинции под предлогом угрозы террористов, сообщает ТАСС

Власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом под ложным предлогом борьбы с терроризмом готовят массированное наступление в провинции Идлиб, чреватое кровопролитием, обязанность не допустить которое лежит в равной степени на Западе, а также России и Иране. Такое мнение высказал президент Турции Тайип Эрдоган в статье, размещенной в понедельник в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Эрдоган обвинил Асада в "подготовке со своими союзниками массированного наступления на Идлиб, где проживают около трех миллионов человек и находится одно из немногих надежных прибежищ для внутренне перемещенных сирийцев". "Режим Асада стремится оправдать неминуемое нападение необходимостью противодействовать терроризму. Тут не стоит заблуждаться: ни одна другая страна не осознает такую необходимость лучше, чем Турция, понесшая тяжелый урон от терактов после того, как конфликт в Сирии начал экспортировать опасность во всем регионе", - продолжал президент Турции.

По его оценке, аргументы Дамаска "являются ложными". "Невинных людей нельзя приносить в жертву во имя борьбы с терроризмом, это только породит образование новых очагов терроризма и экстремизма. Подъем ИГ стал следствием, а не причиной происходящего в Сирии. Международное сообщество должно сдержать такое насилие, чтобы не дать терроризму укорениться", - пояснил Эрдоган.

Он призвал мировое сообщество "осознать свою ответственность в связи с надвигающимся наступлением на Идлиб". "Однако ответственность за недопущение следующего кровопролития лежит не только на Западе. Наши партнеры по астанинскому процессу - Россия и Иран - в одинаковой степени несут ответственность за недопущение этого гуманитарного бедствия", - заключил президент, напомнив, что Турция уже приняла 3,5 млн сирийцев.

В пятницу в Тегеране состоялся трехсторонний саммит РФ - Иран - Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии. Они сочли необходимым упростить процесс формировании конституции Сирии в целях ее скорейшего принятия. Участники саммита условились, что следующая трехсторонняя встреча на высоком уровне по сирийскому урегулированию состоится в России.

О ситуации в Идлибе

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как заявило 25 августа Министерство обороны России, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в Идлибе. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметило военное ведомство России.

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