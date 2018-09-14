В Анкаре задержаны четыре члена ИГ

14 сентября 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации полиции в Анкаре задержаны четыре члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ), говорится в сообщении управления полиции, распространённом в пятницу.

Ведутся работы по задержанию еще одного террориста, которому удалось скрыться.

В ходе обысков в квартирах задержанных найдены документы и видеоматериалы, доказывающие их участие в составе незаконных бандформирований на территории Сирии.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что в июле в Стамбуле были задержаны 33 члена ИГ.

В рамках спецопераций в мае 2018 года полицией Стамбула был задержан 51 член террористической организации ИГ.

В турецкой провинции Адана 13 апреля текущего года в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала т.н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийская армия уничтожила 75 боевиков
Арабские страны 26 июля 02:45
Жертвами терактов в сирийской Эс-Сувейде стали свыше 200 человек
Арабские страны 25 июля 23:28
В Стамбуле совершено «ограбление века»
Турция 23 июля 09:10
Ответственность за взрыв у аэропорта в Кабуле взяло на себя ИГ
Другие страны 22 июля 21:20
Турецкая полиция проводит крупную операцию против наркоторговцев
Турция 12 июля 10:35
В афганской провинции Нангархар уничтожили ключевую базу ИГ - СМИ
Другие страны 8 июля 19:41
Лента новостей
В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП
Европа 12:51
Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают меморандум в военной сфере
Политика 12:49
Стартовал проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса
Энергетика 12:49
МИД КНР заявил протест США из-за санкций в отношении китайской компании
Китай 12:40
Официальный Баку: Объявление Азербайджану войны Арменией открыто показывает, что она – сторона конфликта
Политика 12:39
Число граждан Турции посетивших Азербайджан в рабочих целях сократилось более чем на 80 процентов
Бизнес 12:39
В Ашхабаде пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018»
Энергетика 12:35
Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию
Турция 12:29
Азербайджан на 55% увеличил экспорт электроэнергии
Энергетика 12:28