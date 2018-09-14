Генштаб Турции распространил информацию об уничтожении свыше 50 террористов РПК

14 сентября 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы против террористической организации РПК с 7 по 13 сентября на территории Турции было уничтожено 54 террориста , говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в пятницу.

В сообщении отмечается, что операции по уничтожению террористов проводились в таких провинциях, как Шырнак, Сиирт, Мардин и Дяирбакир.

«В ходе операций было также конфисковано большое количество огнестрельного оружия», - говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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