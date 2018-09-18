Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате

Россия и Турция будут и далее использовать астанинский формат для урегулирования в Сирии и формировать конституционный комитет, надо обеспечить работу этого комитета в самое ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров, передаёт РИА Новости.

"Важно, что и Россия, и Турция намерены и далее всемерно использовать астанинский формат, возможности поиска долгосрочных политических развязок в Женеве под эгидой Организации объединенных наций. Продолжим работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача — обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия и Турция подтвердили решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях.

"По нашему общему мнению, практическая реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю", — заявил Путин.

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