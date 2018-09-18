В сирийском Идлибе не будет проводиться военная операция - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - В сирийском городе Идлиб не будет проводиться военная операция, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вчерашнее соглашение между Турцией и Россией по вопросу сирийского Идлиба, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция не исключает отправку дополнительного военного контингента в сирийский город Идлиб.

Глава МИД также отметил, что основной целью Турции и Россия является вывод террористических группировок из Идлиба.

«Идлиб будет полностью очищен от тяжелых вооружений», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД также отметил, что в Илдибе также будут открыты основные автомобильные магистрали, что очень важно для предотвращения гуманитарного кризиса.

Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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