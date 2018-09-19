Турция облегчила закон о предоставлении гражданства

19 сентября 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция внесла изменения в закон о предоставлении гражданства. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в понедельник.

В сообщение отмечается, что согласно внесенным изменениям, вложившие в турецкую экономику 250 тысяч долларов США иностранцы смогут получить гражданство Турции.

Согласно сообщению, ранее эта сумма была равна 500 тысячам долларов США.

В сообщении отмечается, что соответствующие статьи этого закона не применяются в отношении получения вида на жительство в Турции.

Отметим, что с 2015 года по 9 августа 2018 года число иностранных граждан, получивших вид на жительство в Турции, составило 721 735 человек.

Отметим, что вид на жительство в Турции могут получить иностранные граждане, которые имеют в стране постоянную работу, иностранцы, купившие недвижимость, а также прибывшие в Турцию в целях учебы, создавшие семью с гражданами Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чавушоглу и Помпео обсудили сирийский Идлиб
Турция 18 сентября 22:49
Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу, заявил Небензя
Россия 18 сентября 22:12
Пентагон: США поддержат соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу
США 18 сентября 20:10
В ООН приветствовали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
В мире 18 сентября 19:35
Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
Россия 18 сентября 17:22
Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу - администрация президента
Турция 18 сентября 17:18
Лента новостей
БВШН – самый перспективный вуз в Азербайджане- абитуриент
Общество 10:19
Президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
Узбекистан 10:05
В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу
Туркменистан 10:02
CNPC рассчитывает на поставки узбекского газа по четвёртой ветке газопровода «ЦА-Китай»
Энергетика 09:59
Ученые нашли средство от облысения
Интересное 09:46
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍
США 09:33
ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие различных секторов экономики
Бизнес 09:31
Eximbank Республики Корея привлечет специалистов для развития пассажирского транспорта в Ташкенте
Бизнес 09:29