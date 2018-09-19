Турция облегчила закон о предоставлении гражданства

БАКУ /Trend/ - Турция внесла изменения в закон о предоставлении гражданства. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в понедельник.

В сообщение отмечается, что согласно внесенным изменениям, вложившие в турецкую экономику 250 тысяч долларов США иностранцы смогут получить гражданство Турции.

Согласно сообщению, ранее эта сумма была равна 500 тысячам долларов США.

В сообщении отмечается, что соответствующие статьи этого закона не применяются в отношении получения вида на жительство в Турции.

Отметим, что с 2015 года по 9 августа 2018 года число иностранных граждан, получивших вид на жительство в Турции, составило 721 735 человек.

Отметим, что вид на жительство в Турции могут получить иностранные граждане, которые имеют в стране постоянную работу, иностранцы, купившие недвижимость, а также прибывшие в Турцию в целях учебы, создавшие семью с гражданами Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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