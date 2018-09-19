В Турции заявили, что готовы увеличить объем подрядных работ в строительной отрасли РФ

Турция готова увеличить объем подрядных работ в строительной отрасли России. Об этом заявил министр окружающей среды и урбанизации Турции Курум Мурат в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, передает ТАСС.

"20% строительного портфолио турецких компаний за рубежом выполнено в России. Мы готовы в этом смысле увеличить товароооборот между нашими странами, а также объем такого строительства", - сказал представитель правительства Турции.

"Объем подрядов турецких компаний на территории России составляет 3,5 трлн рублей. Это достаточно приличный объем, нам важно в этом плане взаимодействовать", - сказал в свою очередь Якушев. По словам российского министра, он видит необходимость в создании отдельной российско-турецкой рабочей группы по строительству.

"У нас сегодня в рамках межправкомиссии нет рабочей группы, которая касается вопрос строительства и урбанизации. Я выношу предложение, чтобы в рамках межправкомиссии "Россия-Турция" создать такую рабочую группу ", - сказал глава Минстроя России. "Наше министерство готово подписать все необходимые соглашения", - в свою очередь сказал Курум Мурат.

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