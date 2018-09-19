Соглашения между Турцией и Россией по Идлибу - важный шаг для мира – Эрдоган

19 сентября 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достигнутые Турцией и Россией соглашения по сирийскому городу Идлиб - важный шаг для мира на турецкой границе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкий СМИ.

По словам Эрдогана Турция с первого дня выступала против проведения военной операции в сирийском Идлибе.

Глава государства также отметил, что для Турции важнее всего предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе.

Отметим, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в сирийском городе Идлиб не будет проводиться военная операция.

По словам Чавушоглу, Турция не исключает отправку дополнительного военного контингента в сирийский город Идлиб.

Глава МИД также отметил, что основной целью Турции и России является вывод террористических группировок из Идлиба.

«Идлиб будет полностью очищен от тяжелых вооружений», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД также отметил, что в Илдибе также будут открыты основные автомобильные магистрали, что очень важно для предотвращения гуманитарного кризиса.

Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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