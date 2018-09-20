В августе в Турции было зафиксировано более 40 тыс. ДТП

20 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, были зарегистрированы 40 881 ДТП, в которых погибли 389 человек.

Как отмечается, число пострадавших в результате ДТП составило 218 000 человек.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (6003).

Кроме того, зарегистрирован 51 случай цепных аварий.

«Причиной 360 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

307 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 307 миллионов турецких лир.

Официальный курс на 20 сентября - 6.3208 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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