В августе в Турции было зафиксировано более 40 тыс. ДТП

БАКУ /Trend/ - В августе текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, были зарегистрированы 40 881 ДТП, в которых погибли 389 человек.
Как отмечается, число пострадавших в результате ДТП составило 218 000 человек.
Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (6003).
Кроме того, зарегистрирован 51 случай цепных аварий.
«Причиной 360 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.
307 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В августе 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 307 миллионов турецких лир.
Официальный курс на 20 сентября - 6.3208 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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