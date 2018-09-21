В Совбезе ООН распространили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу

Соглашение о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, достигнутое президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Тайипом Эрдоганом, распространено в качестве официального документа СБ ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

"Меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб был распространен 18 сентября в качестве официального документа Совбеза ООН", — сказал Стржижовский.

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Территория северо-западной сирийской провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Москва ранее заявляла, что террористы готовят в провинции провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.