Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа – министерство

БАКУ /Trend/ - Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа в стране, об этом сказали Trend в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве, если раньше возникали проблемы для разведки нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время в восточных провинциях также проводится разведка углеводородного сырья.

"Работы по разведке нефти и газа также осуществляются на Черном море", - сказали в министерстве.

Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - на море.

Отметим, что по итогам 2017 года в Турции было проведено 1863 разведывательных работ по поиску новых нефтегазовых месторождений.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.