Турция и ООН подтвердили решимость укреплять сотрудничество

25 сентября 2018 08:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердили решимость в дальнейшем укреплять сотрудничество между Турцией и ООН.

Встреча между Гутерришем и Эрдоганом, который ранее отправился в США для 73-ей сессии Генассамблеи ООН, состоялась в Нью-Йорке.

Помимо ситуации вокруг Сирии, в ходе встречи был обсужден ряд глобальных и региональных вопросов.

Отмечается, что президент Турции также встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ООН заявил о необходимости укрепления сотрудничества в борьбе с наркоугрозой в мире
В мире 24 сентября 19:28
В Кыргызстане планируют развивать агрострахование и перенимать опыт Турции
Кыргызстан 24 сентября 19:22
Трамп заявил, что в "скором времени" может встретиться с Ким Чен Ыном
США 24 сентября 17:58
В Турции отметили 120-летие азербайджанского кино (ФОТО)
Культура 24 сентября 11:57
В Турции задержана террористка из Франции
Турция 24 сентября 09:22
Эрдоган: Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террористических формирований на своей границе
Турция 24 сентября 07:23
Лента новостей
Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)
Энергетика 08:02
Возобновление торговых переговоров полностью зависит от США, заявили в КНР
США 07:53
Могерини обсудит с Лавровым и Чавушоглу соблюдение соглашения по Идлибу
Другие страны 06:29
Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года
Энергетика 05:28
США поставят Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму в $330 млн
США 04:36
На севере Мексики затопило порядка 15 тыс. га посевов
Другие страны 03:47
Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония (ФОТО)
Политика 02:10
Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ
Политика 01:43
Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Политика 01:28