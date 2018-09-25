Турция и ООН подтвердили решимость укреплять сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердили решимость в дальнейшем укреплять сотрудничество между Турцией и ООН.

Встреча между Гутерришем и Эрдоганом, который ранее отправился в США для 73-ей сессии Генассамблеи ООН, состоялась в Нью-Йорке.

Помимо ситуации вокруг Сирии, в ходе встречи был обсужден ряд глобальных и региональных вопросов.

Отмечается, что президент Турции также встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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