Человечество утратило веру в ООН - Эрдоган

25 сентября 2018 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Человечество утратило веру в ООН в решении конфликтов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, а также в Палестине еще раз доказывают это.

Он отметил, что ООН в настоящее время нуждается в серьезных реформах.

«Мир не должен зависеть от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН», - сказал президент Турции.

Эрдоган также отметил, что для безопасности человечества нужно восстановить в мире справедливость, и Турция, по его словам, делает все для этого.

Он также отметил, что Турция прилагает все усилия для решения кризисов в мире.

«В настоящее время на территории Турции находятся 3,5 миллиона сирийских беженцев. Турция на свои средства содержит сирийских беженцев», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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