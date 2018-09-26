Вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

По его словам, Турция и Россия подписали соглашение по урегулированию ситуации в Идлибе, что позитивно отразится на регионе.

Касательно урегулирования сирийского кризиса в целом Эрдоган отметил, что Турция против того, чтобы Башар Асад оставался у власти.

«Человек, который виновен в гибели сотен тысяч человек, не может быть у власти», - сказал президент Турции.

Он также отметил, что именно по вине Асада на территории Турции находится уже 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Отметим, что 15 сентября в Сочи лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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