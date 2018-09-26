Турция превратилась в мирового лидера – Эрдоган

26 сентября 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, ставшая ключевым игроком в решении проблем Ирака и Сирии, превратилась в мирового лидера, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в настоящее время Турция также обладает экономической и военной мощью.

Президент Турции еще раз призвал провести реформы в ООН и назвал это необходимостью.

«Проведение реформ в Совете безопасности ООН является крайне важной необходимостью», - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, количество постоянных членов в Совете безопасности ООН нужно увеличить до двадцати.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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