Турция превратилась в мирового лидера – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция, ставшая ключевым игроком в решении проблем Ирака и Сирии, превратилась в мирового лидера, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в настоящее время Турция также обладает экономической и военной мощью.

Президент Турции еще раз призвал провести реформы в ООН и назвал это необходимостью.

«Проведение реформ в Совете безопасности ООН является крайне важной необходимостью», - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, количество постоянных членов в Совете безопасности ООН нужно увеличить до двадцати.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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